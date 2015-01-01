شهر آب هو الأكثر حرارة في فلسطين منذ 6 سنوات

رام الله / سما /

موجات حر متتالية، ودرجات حرارة مرتفعة منذ بداية الشهر الجاري، في فلسطين وغيرها من المناطق في العالم، رافقها حرائق قوية، وجفاف غير مسبوق في الاجواء.

وقد تأثرت المنطقة خلال شهر آب بأكثر من موجة حارة ارتفعت معها درجات الحرارة فوق معدلاتها باكثر من 7 درجات مئوية، وما ميز هذا الشهر عن غيره من أشهر الصيف استمرار درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها في معظم أيام الشهر، دون انخفاضها ما بين موجة الحر والأخرى الا بشكل طفيف.

وبحسب الراصد الجوي داود الطروة، يعتبر الشهر الحالي هو الأكثر حرارة بالنسبة لشهر آب/أغسطس منذ العام 2015، حيث لم تهبط درجة الحرارة في مدينة القدس عن 30 درجة مئوية في كافة ايام الشهر، ووصلت إلى 37 درجة مئوية تحت الظل في بعض الأيام، رافقها رطوبة مرتفعة في الكثير من الأيام، وهو ما زاد الشعور بالحرارة.

ويستمر الطقس حارا بوجه عام خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، في حين تشهد درجات الحرارة انخفاضا خلال الأسبوع القادم، لتهبط دون الثلاثين مئوية في المناطق الجبلية، كما ستزداد برودة الطقس خلال ساعات الليل، مع اقتراب حلول الاعتدال الخريفي.