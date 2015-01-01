  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهر آب هو الأكثر حرارة في فلسطين منذ 6 سنوات

الإثنين 30 أغسطس 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهر آب هو الأكثر حرارة في فلسطين منذ 6 سنوات



رام الله / سما /

موجات حر متتالية، ودرجات حرارة مرتفعة منذ بداية الشهر الجاري، في فلسطين وغيرها من المناطق في العالم، رافقها حرائق قوية، وجفاف غير مسبوق في الاجواء.

وقد تأثرت المنطقة خلال شهر آب بأكثر من موجة حارة ارتفعت معها درجات الحرارة فوق معدلاتها باكثر من 7 درجات مئوية، وما ميز هذا الشهر عن غيره من أشهر الصيف استمرار درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها في معظم أيام الشهر، دون انخفاضها ما بين موجة الحر والأخرى الا بشكل طفيف.

وبحسب الراصد الجوي داود الطروة، يعتبر الشهر الحالي هو الأكثر حرارة بالنسبة لشهر آب/أغسطس منذ العام 2015، حيث لم تهبط درجة الحرارة في مدينة القدس عن 30 درجة مئوية في كافة ايام الشهر، ووصلت إلى 37 درجة مئوية تحت الظل في بعض الأيام، رافقها رطوبة مرتفعة في الكثير من الأيام، وهو ما زاد الشعور بالحرارة.

ويستمر الطقس حارا بوجه عام خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، في حين تشهد درجات الحرارة انخفاضا خلال الأسبوع القادم، لتهبط دون الثلاثين مئوية في المناطق الجبلية، كما ستزداد برودة الطقس خلال ساعات الليل، مع اقتراب حلول الاعتدال الخريفي.

#موجة حر #طقس فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة

لأول مرة بعد اتفاق الطائف.. لبنان: حزب الله والمواجهة المباشرة مع واشنطن..

بالصور .. الاحتلال يسمح بإدخال مواد بناء لغزة عبر كرم أبو سالم

رئيس الوزراء: هناك فراغ سياسي بحاجة إلى ملئه.. وجارٍ العمل على إجراء تغييرات شاملة..

الأخبار الرئيسية

5

مقتل القناص الإسرائيلي متأثرا بإصابته عند حدود غزة

وزير إسرائيلي: فشلنا في ردع حماس في الحرب الأخيرة والاوضاع تتدحرج نحو الاسوأ

3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

مشعل

الأردن و«حماس» عند الراحل غوشة: كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن «تقارب ما» ..

غانتس

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية