فريج: المجتمع العربي ينزف والوضع خارح السيطرة إثر الجرائم

القدس المحتلة / سما /

انتقد وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من (ميرتس) اليوم الإثنين، بشدة تعامل الشرطة الإسرائيلية مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.



وقال فريج لإذاعة 103 FM العبرية، إنني أخشى أيضا على حياتي الشخصية من الجرائم، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى نتيجة العنف في المجتمع العربي إلى 78 قتيلا منذ بداية العام.



وأضاف: "الوضع على الأرض في الوسط العربي خارج السيطرة، والمجتمع هناك ينزف ولا تواجد للشرطة ولا يوجد رادع، والمجرمون يسيطرون على الشوارع وأنا كوزير أخاف منهم.



وتابع: "لقد خاطبت رئيس الوزراء شخصيًا، أنا أؤيد إدخال أي وسيلة قانونية في البلاد لحل المشكلة- بالنسبة لي حتى تدخل الجيش الإسرائيلي".