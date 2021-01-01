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سلطة المياه: استمرار إسرائيل بتخفيض كميات المياه عن الخليل ينذر بتفاقم الأزمة المائية

الإثنين 30 أغسطس 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أعلنت سلطة المياه اليوم أن شركة ميكروت الإسرائيلية مستمرة في سياسة قطع وتخفيض كميات المياه عن خطوط المياه الرئيسية دير شعر وترقوميا المغذية لمحافظة الخليل مما ينذر بتفاقم الأزمة المائية في المحافظة التي شهدت خلال الأسابيع الماضية انقطاعات متكررة في المياه نجم عنها خسارة كميات كبيرة من المياه بلغت ما يزيد عن أكثر من 40000 كوب.

وأكدت سلطة المياه ان هذه الانقطاعات المتكررة من شركة مكروت غير مبررة وتأتي تحت ذرائع بوجود مشاكل فنية تواجهها الشركة في محطة الضخ، وهي مجرد حجج تهدف في النهاية الى تعطيش المواطنين الفلسطينيين. وأشارت سلطة المياه الى انه تم التواصل مع شركة ميكروت للتوقف عن هذه الممارسات التي تكون دائما على حساب أبناء شعبنا في الوقت الذي لا يوجد فيه اي تغير يذكر على المستوطنات غير الشرعية، إلا أنها مازالت ماضية في سياستها التعسفية مما ادى الى أن تشهد المحافظة أزمة مائية.

وناشدت سلطة المياه المواطنين التعاون مع طواقم سلطة المياه التي تسعى جاهدة لتزويد كافة المناطق بالمياه وفق الكميات المتاحة، مع ضرورة أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة للترشيد في استهلاك كميات المياه.

#سلطة المياه #إسرائيل #المياه

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