وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

بيت لحم / سما /

شاركت فعاليات بيت لحم، اليوم الإثنين، في وقفة دعم وإسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام، ومع الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها خلال الأيام المقبلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في بيت لحم عبد الله زغاري، إن وقفات الدعم والإسناد ستستمر حتى تحقيق مطالب الأسرى البواسل، خاصة الأسرى المضربين عن الطعام والأسيرة أنهار الديك.

وأضاف أن الأسرى يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات والجرائم اليومية، مشيرا إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تكثف إجراءاتها العقابية على الأسرى المضربين عن الطعام البالغ عددهم ستة أسرى، من خلال العزل الانفرادي والتنقل المستمر والمتكرر بين المعتقلات والحرمان من زيارة المحامين.

وشدد على ضرورة الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها الجديد خلال الأيام المقبلة في ظلمات السجون.

بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن المشاركين في الوقفة سيتوجهون إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيت لحم من أجل إيصال رسالة احتجاج وشكوى ضد سائقي الباصات الذين يقلون الأهالي أثناء زيارتهم لأبنائهم الأسرى، حيث يقومون بإنزالهم على مسافة بعيدة جدا ما بين مكان الحافلة وحاجز الاحتلال، الذي وجد من أجل التضييق على الأهالي.