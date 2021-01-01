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أوضاع كارثية يعيشها الأسرى المرضى في مستشفى "سجن الرملة"

الإثنين 30 أغسطس 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أوضاعا كارثية يعيشها الأسرى المرضى في مستشفى "سجن الرملة"، ويواجهون سياسة الموت البطيء.

 ودعت الهيئة، في بيان  صحفي اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية إلى وضع حد للجرائم الطبية التي ترتكب بحق الأسرى المرضى هناك، والبالغ عددهم 12 أسيرا.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى المرضى في مستشفى "سجن الرملة":

1.خالد الشاويش من طولكرم، الذي يعاني من شلل وأمراض أخرى.

2. منصور موقدة من سلفيت يعاني من شلل وأمراض أخرى.

3. معتصم رداد من طولكرم يعاني من مشاكل الأمعاء، والتهابات حادة، وأمراض أخرى.

4.  ناهض الأقرع من غزة يعاني من بتر كلتا قدميه وأمراض أخرى.

5.  صالح صالح من نابلس أصيب بالرصاص في البطن والظهر ويعاني من شلل.

6.  نضال أبو عاهور من بيت لحم يغسل كلى.

7. ناظم أبو سليم من الناصرة يعاني من مشاكل بالقلب.

8. أحمد فقها من شويكة يعاني من إصابة في الرأس والظهر والقدمين.

9. عبد الرحمن برقان من الخليل إصابة بالظهر والقدمين.

10.حمادة عطاونة من أريحا يعاني من إصابة بقدميه وإصابة خفيفة بالرأس.

11.  إياد حريبات من الخليل أجرى عملية في البروستات .

12. تيسير أبو نعيم من غزة يعاني من سرطان في الجلد.

#سجن الرملة #هيئة شؤون الأسرى

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