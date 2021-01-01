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3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الإثنين 30 أغسطس 2021 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 وفيات، و2411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و558 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الثلاث سجلت في قطاع غزة وطولكرم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 279، قلقيلية 93، سلفيت 64، نابلس 255، جنين 118، طوباس 35، ضواحي القدس 15، رام الله والبيرة 135، أريحا والأغوار 9، الخليل 46، بيت لحم 8، قطاع غزة 1354".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت كالتالي: "طولكرم 55، قلقيلية 29، سلفيت 17، نابلس 127، جنين 35، طوباس 15، رام الله والبيرة 54، أريحا والأغوار 2، الخليل 2، قطاع غزة 222".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 52 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  119 مريضا، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 886,191، بينهم 454,698 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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