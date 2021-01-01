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مصرع مسن بحادث دعس في مدينة الخليل

الإثنين 30 أغسطس 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مسن بحادث دعس في مدينة الخليل



الخليل / سما /

لقي مسن يبلغ من العمر (78 عاما)، اليوم الإثنين، مصرعه إثر تعرضه لحادث دعس بشارع السلام في مدينة الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المسن قد تعرض لحادث مروري أثناء عبوره الطريق بشارع السلام وسط المدينة من قبل مركبة مسرعة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، وأُعلنت وفاته بعد فترة وجيزة.

وأضاف أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه، كما تم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

#الخليل #حادث دعس #لؤي ارزيقات #الشرطة

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