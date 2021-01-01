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وزير إسرائيلي: فشلنا في ردع حماس في الحرب الأخيرة والاوضاع تتدحرج نحو الاسوأ

الإثنين 30 أغسطس 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: فشلنا في ردع حماس في الحرب الأخيرة والاوضاع تتدحرج نحو الاسوأ



القدس المحتلة / سما /

أعرب وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هاندل، صباح يوم الاثنين عن أسفه وخيبة أمله، لعدم قدرة الجيش الإسرائيلي ردع حركة حماس في غزة خلال الحرب الأخيرة.
 
وقال الوزير في تصريحات إعلامية، تلقينا رسالة مفادها أن حركة حماس لم يتم ردعها بعد سواء من خلال الأموال التي تدفقت إليها على مدار العام الماضي، ولا خلال الحرب الأخيرة عليها.
 
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى للوصول الى تصعيد مع غزة ، لكنها في ذات الوقت لن تسمح بانتهاك سيادتها من أي طرف كان.
 
وتابع حديثه حول الاحداث التي تدور على حدود قطاع غزة كل يوم: "الاحداث مستمرة وتتدحرج للأسوأ ونحن لا نسعى للوصول الى تصعيد ، لكننا لن نقبل بعدم الرد على انتهاك السيادة الاسرائيلية".

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