"نقابة أطباء فلسطين" تقييم الحفل الترفيهي بمناسبة تفوق أبناء الأطباء في الثانوية العامة

غزة / سما /

أقامت نقابة أطباء فلسطين المحافظات الجنوبية وبتمويل كريم من مؤسسة يومانيتير الحفل الترفيهي المركزي السنوي بمناسبة تفوق أبناء الأطباء في الثانوية العامة لهذا العام 2021م في منتجع الشاليهات على شاطئ بحر مدينة غزة.



جاء ذلك بحضور المئات من الأطباء وأسرهم، حيث ترأس الحضور نقيب الأطباء د. فضل نعيم، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وعدد من المدراء العامون في وزارة الصحة ومدراء المستشفيات.



وأُفتتح الاحتفال بآيات عطرة من الذكر الحكيم ثم ألقى د. فضل نعيم كلمة وقدمَ التبريكات لأبناء الأطباء المتفوقين في الثانوية العامة، شاكراً الأطباء على جهودهم الحثيثة وعملهم الدؤوب المتواصل ليل نهار لتقديم الخدمة الصحية لأبناء شعبنا



وتخلل الحفل عدد من العروض الترفيهية والفنية وألعاب الأطفال كما قدمت فرقة فلسطين للتراث فقرة للدبكة الشعبية والدحية ومهرجين ومسابقات بمشاركة الأطباء وعائلاتهم كان لها الأثر في ادخال الفرح والفكاهة والسرور على وجوه الحاضرين.



وفي نهاية الاحتفال احتفل الحضور بتكريم أبناء الأطباء المتفوقين في الثانوية العامة وتقديم الدروع لهم.