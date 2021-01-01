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الباحث إسماعيل الزعنون ينال درجة الماجستير في توظيف الذكاء الاصطناعي بالعمل الصحفي

الإثنين 30 أغسطس 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الباحث إسماعيل الزعنون ينال درجة الماجستير في توظيف الذكاء الاصطناعي بالعمل الصحفي



غزة/سما/


 حصل الباحث إسماعيل الزعنون من مدينة غزة، على درجة الماجستير في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي وإنعكاسه على المصداقية والمهنية، من الجامعة الإسلامية بغزة.
وجاءت رسالة البحث تحت عنوان: اتجاهات القائمين بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العربية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي وانعكاسه على المصداقية والمهنية. "دراسة ميدانية".
وتناولت أهم الأهداف التعرف على درجة اهتمام القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العربية نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، وأدوات الذكاء الاصطناعي التي يوظفها القائم بالاتصال في العمل الصحفي، ومدى تكيفهم مع تلك الأدوات، إضافة إلى أسباب توظيف المؤسسات الإعلامية العربية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وانعكاسها على المصداقية والمهنية في العمل الصحفي.
كما تناولت التعرف إلى إيجابيات وسلبيات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من وجهة نظر القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العربية، وأهم المقترحات التي يقدمها القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العربية لتطوير العمل الصحفي المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وخلصت النتائج بأبرز أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يوظفها القائم بالاتصال في العمل الصحفي في المؤسسات الإعلامية العربية في البحث الآلي كأداة مساعد جوجل بنسبة 56.5%، يليها أدوات كشف المحتوى المزيف بنسبة 48.4%، يليه التصوير الآلي مثل الطائرة المسيرة "درون" بنسبة 40.3%.
وأشارت رسالة البحث إلى أبرز مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسة الإعلامية كانت تتبع الأخبار العاجلة بنسبة 53.2%، يليها البحث الآلي بدقة وتزويد الصحفيين بالمعلومات بنسبة 50%، يليه الترجمة الآلية بنسبة 45.2%، وينعكس توظيف الذكاء الاصطناعي من قبل القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العربية على المصداقية بنسبة 77.7%، وعى المهنية الإعلامية بنسبة 81.42%.
وأوصت بالعمل على التوعية التكنولوجية للقائمين بالاتصال وتدريبهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي من أجل رفع أدائهم المهني، وتحديث أساليب العمل الصحفي وتغيير الأنماط التقليدية بما يتوافق مع التحولات الحاصلة في بيئة الإعلام المرتكزة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطويــر البرامج والأنظمة داخل غرف الأخبار لكي تكون قــادرة علــى التعامــل مــع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتكونت لجنة المناقشة من البروفيسور محمد نجيب الصرايرة، عميد كلية الإعلام بجامعة البترا في المملكة الأردنية مناقشاً خارجياً، الدكتور أمين وافي، رئيس قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية رئيساً ومشرفا، والدكتور أحمد الترك مناقشاً داخلياً. 
وحضر المناقشة، التي أقيمت بقاعة المؤترارت في مبنى القدس بالجامعة الإسلامية في مدينة غزة، نخبة من الإعلاميين العاملين في مؤسسات عربية ودولية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وطلبة.
وتعتبر رسالة الباحث الزعنون حول توظيف الذكاء الاصطناعي الأولى في فلسطين، التي تتناول موضوعاً ذات أهمية في الميدان الإعلامي، إضافة إلى أنها من الرسائل الأولى على المستوى العربي والعالمي.
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