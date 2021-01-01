الكيلة: اقبال غير مسبوق على التطعيم وهناك نقص بالكوادر الطبية

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة ان متحور دلتا من فيروس كورونا منتشر في كافة محافظات الوطن ويصيب الفئات العمرية الشابة، مضيفة ان هناك اقبالا غير مسبوق على تلقي المطاعيم ما سبب اكتظاظا في مراكز التطعيم.

واكدت الوزيرة في حديث لـ"صوت فلسطين"، ان الوزارة اقرت اعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة.

واشارت الى ان هناك نقصا في الكوادر الطبية نتيجة تزامن موجة كورونا الرابعة مع حملة التطعيم، لكن قدمنا طلبا بهذا الخصوص لرئيس الوزراء لمعالجة هذا الامر في القريب العاجل.