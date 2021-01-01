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ريال مدريد يمنح سان جيرمان مهلة أخيرة

الإثنين 30 أغسطس 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يمنح سان جيرمان مهلة أخيرة



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الأحد، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ويسعى ريال مدريد بكل ما أوتي من قوة لضم مبابي هذا الصيف، رغم انتهاء عقد النجم الفرنسي صاحب الـ22 عاما بنهاية الموسم المقبل.

وقدم ريال مدريد عرضًا لسان جيرمان بقيمة 180 مليون يورو (170 مليون يورو كقيمة أساسية + 10 مليون يورو كمتغيرات) للتعاقد معه الصيف الحالي.

إلا أن باريس سان جيرمان لم يعط أي رد حتى الآن على عرض ريال مدريد سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما آثار غضب مسؤولي الميرنجي.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فقد حدد الريال موعدًا نهائيًا لحسم ملف مبابي سواء بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية أو الانتظار حتى الصيف المقبل.

وأكد أن مسؤولي الريال أبلغوا وسطاء الصفقة بأن الموعد النهائي لحسم ملف مبابي سيكون مساء اليوم الأحد، وإلا فإن النادي سيسحب العرض المقدم وينتظر حتى الصيف المقبل لضمه مجانًا.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي لا يرغب في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ويرغب في الانتقال لريال مدريد.

#ريال مدريد #باريس سان جيرمان #مبابي

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