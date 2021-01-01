  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رئيس الاتحاد المصري يكشف ما تلفظ به شيكابالا خلال اشتباكهما

الإثنين 30 أغسطس 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاتحاد المصري يكشف ما تلفظ به شيكابالا خلال اشتباكهما



القاهرة / سما /

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تلفظ به قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال مشاجرتهما في مراسم تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري.

وتسلم الزمالك درع الدوري المصري الجمعة الماضي، لكن قائد الفريق عبد الرزاق شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحدث التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل شيكابالا في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

وعاقب بعدها الاتحاد المصري شيكابالا بالإيقاف لثمانية أشهر وفرض عليه غرامة 500 ألف جنيه.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يسمع سبابا من شيكابالا خلال اشتباكهما، مضيفا أن كل ما سمعه من قائد الزمالك، كلمة "أنت أهلاوي".

وأردف: "يحق للزمالك اتخاذ كافة إجراءاته القانونية بداية من الالتماس على القرار (إيقاف شيكابالا)، ثم الاستئناف أمام التظلمات، ثم التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية".

وأوضح أن شيكابالا "ابن اتحاد الكرة"، مشيرا إلى أن الاتحاد يتفهم عدم تقبل الزمالك لعقوبة إيقاف اللاعب.

وختم مجاهد: "سعيد بانتهاء الموسم، وأهنئ الزمالك على الفوز بالدوري".

 
#رئيس الاتحاد المصري والعربي #شيكابالا #الزمالك

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على جاسوسة الموساد التي جهزت لاغتيال قادة فتح في بيروت

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

ضجة في الأردن.. عندما يكشف “أمير هاشمي” وشقيق الملك عن ركبته العارية تضامنا مع “فتاة ”

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

فيديو: هل غفا بايدن أثناء لقائه بينيت؟ الصحافة الاسرائيلية توضح الحقيقة

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة : تسجيل حالتي وفاة و 1354 اصابة جديدة بفيروس كورونا

غانتس

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

غانتس

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

مصدر : الفصائل قرّرت الاستمرار بعمليات الضغط الشعبي على طول حدود غزة

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية