رئيس الاتحاد المصري يكشف ما تلفظ به شيكابالا خلال اشتباكهما

القاهرة / سما /

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تلفظ به قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال مشاجرتهما في مراسم تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري.

وتسلم الزمالك درع الدوري المصري الجمعة الماضي، لكن قائد الفريق عبد الرزاق شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحدث التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل شيكابالا في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

وعاقب بعدها الاتحاد المصري شيكابالا بالإيقاف لثمانية أشهر وفرض عليه غرامة 500 ألف جنيه.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يسمع سبابا من شيكابالا خلال اشتباكهما، مضيفا أن كل ما سمعه من قائد الزمالك، كلمة "أنت أهلاوي".

وأردف: "يحق للزمالك اتخاذ كافة إجراءاته القانونية بداية من الالتماس على القرار (إيقاف شيكابالا)، ثم الاستئناف أمام التظلمات، ثم التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية".

وأوضح أن شيكابالا "ابن اتحاد الكرة"، مشيرا إلى أن الاتحاد يتفهم عدم تقبل الزمالك لعقوبة إيقاف اللاعب.

وختم مجاهد: "سعيد بانتهاء الموسم، وأهنئ الزمالك على الفوز بالدوري".