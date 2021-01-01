مانشستر سيتي الأغلى في العالم

وكالات / سما /

تنفق أندية كرة القدم مئات الملايين على مدار سنوات لتكوين أفضل الفرق، لاعتلاء منصات التتويج بأكبر عدد من الألقاب محليا وقاريا ودوليا.

مرصد "فوتبول أوبزرفاتوري" العالمي المتخصص، في اقتصاديات كرة القدم، ذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يملك أغلى قائمة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

ورغم خسارة "السماوي" مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام توتنهام، إلا أن قيمة التشكيلة الأساسية للمدرب جوسيب غوارديولا في تلك المواجهة بلغت 550 مليون جنيه إسترليني كاملة.

في المقابل، بلغت قيمة اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء 350 مليون جنيه إسترليني، بإجمالي 900 مليون للفريق بالكامل، أي ما يعادل 1.06 مليار يورو.

أغلى أندية كرة القدم

موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، ذكر أن قائمة السيتي الحالية كذلك هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بإجمالي لاعبين تبلغ قيمهم السوقية 1.06 مليار يورو كما سلف الذكر.

وفي الوقت الراهن، حلّ ثانيا في القائمة باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة تقدر بـ993.95 مليون يورو، ثم تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا (915 مليون يورو), ثم مواطنيه مانشستر يونايتد وليفربول بـ910.25 و887.50 مليون يورو على التوالي.

المركز السادس جاء من نصيب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني "البوندسليغا", الذي تبلغ قيم لاعبيه السوقية 818.50 مليون يورو, ثم برشلونة الإسباني بـ766.70 مليون ومواطنه أتلتيكو مدريد (748 مليون).

ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا تبلغ القيم السوقية للاعبيه 738 مليون يورو في المركز التاسع عالميا، بينما يحتل توتنهام هوتسبير الإنجليزي المركز العاشر في تلك القائمة بـ704 ملايين يورو.