ثنائية مبابي تنصر باريس في ظهور ميسي الأول

وكالات / سما /

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه ريمس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

سجل كيليان مبابي هدفي المباراة في الدقيقتين 15 و63.

وحقق بي إس جي انتصاره الرابع تواليا ليتربع على الصدارة برصيد 12 نقطة في أول حضور لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما تجمد رصيد ريمس عند 3 نقاط من 3 تعادلات في المركز السابع عشر.

بدأ اللقاء بحماس كبير من لاعبي الفريقين، حيث هدد البلال توريه المرمى الباريسي بفرصتين خطيرتين، ورد عليه مبابي بتسديدة في الشباك من الخارج.

ومن عرضية متقنة لآنخيل دي ماريا، انقض مبابي على الكرة برأسه في الشباك، مسجلا الهدف الأول بعد مرور ربع ساعة.

لم ييأس أصحاب الأرض، بل شكلت انطلاقات كابال خطورة كبيرة، وكاد أن يخدع كيلور نافاس، بينما سدد موريتو كاساما كرة رائعة في المقص الأيمن، أبعدها القائم.

في المقابل، كان رايكوفيتش حارس ريمس يقظا في التعامل مع كرة خادعة لعبدو ديالو، بينما لم تشكل باقي الأسلحة نيمار وفينالدوم وفيراتي الخطورة المطلوبة.

ضغط أصحاب الأرض بكل قوة أملا في إدراك التعادل، وبالفعل هز مارشال مونتيسي الشباك بكرة مرتدة من كيلور نافاس بعد رأسية من البلال توريه.

إلا أن القدر أنقذ العملاق الباريسي من صدمة مبكرة، حيث ألغت تقنية الفيديو الهدف بداعي التسلل ضد مونتيسي.

استفز هذا الهدف نجوم باريس، ليعزز مبابي تفوق فريقه بهدف ثان بعد تمريرة رائعة من زميله المغربي، أشرف حكيمي.

في الدقيقة 66 حانت لحظة تاريخية بمشاركة ميسي لأول مرة بقميص باريس مكان نيمار، بينما حل أندير هيريرا بديلا لفينالدوم.

أحبط الهدف الثاني معنويات لاعبي ريمس، بينما بدأ بوكيتينو في إراحة لاعبيه تباعا حيث شارك باريديس ودراكسلر وكيمبيمبي مكان فيراتي ودي ماريا وديالو.

حاول ريمس إحراز هدف شرفي، لكنه لم يهدد مرمى نافاس سوى بتسديدة ضعيفة ليونس عبد الحميد، بينما غلبت الاحتكاكات القوية بين لاعبي الفريقين حتى نهاية المباراة بعد ست دقائق وقت بدل ضائع.