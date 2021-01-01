ديباي يقود برشلونة لفوز صعب على خيتافي في الليغا

وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه خيتافي، 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل هدفي برشلونة كل من سيرجيو روبيرتو (2) وممفيس ديباي (30)، بينما جاء هدف خيتافي الوحيد عن طريق ساندرو راميريز (19).

وارتفع رصيد برشلونة إلى 7 نقاط، ليقفز إلى المركز الرابع بسلم ترتيب الليجا، فيما بقي رصيد خيتافي خالي من النقاط ليستمر في المركز 18.

وكشر برشلونة عن أنيابه مبكرًا عن طريق سيرجيو روبيرتو الذي سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 2 بعد عرضية أرضية من جوردي ألبا تركها مارتن برايثوايت بذكاء لروبيرتو القادم من الخلف ليضعها في الشباك بنجاح.

وهدد كارليس ألينيا، لاعب خيتافي مرمى برشلونة في الدقيقة 8 بتسديدة بعيدة المدة بمرت بجوار القائم الأيسر لمارك تير شتيجن حارس البارسا.

وأدرك ساندرو راميريز، مهاجم خيتافي التعادل لفريقه في الدقيقة 19، بعدما تبادل الكرة مع ألينيا بشكل رائع على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية زاحفة فشل تير شتيجن في التصدي لها.

وعاود برشلونة التقدم في الدقيقة 30 عن طريق ممفيس ديباي الذي تلاعب بمدافعي ختيافي قبل أن يسدد كرة قوية على يمين دافيد سوريا، حارس الضيوف.

وفي الدقيقة 41 سدد ماورو أرامباري لاعب خيتافي كرة قوية أمسكها تير شتيجن على مرتين قبل أن يسقط بعد التحام قوي مع إنيس أونال الذي حاول وضع الكرة في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني حاول جاكوب جانكتو تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 51، إلا أن تير شتيجن حولها إلى ركنية.

وكادت هذه الركنية أن تحمل هدف التعادل للضيوف إلا أن رأسية ستيفن ميتروفيتش تهادت بجوار القائم الأيسر لحارس برشلونة.

وأنقذ إيمرسون ظهير برشلونة فريقه من استقبال هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما أبعد الكرة من أمام ألينيا الذي كان يستعد لتسديد الكرة من دخل منطقة جزاء البارسا.

وواصل خيتافي محاولاته بحثا عن هدف التعادل إلا أن تسديدة أرامباري في الدقيقة 56 علت عارضة تير شتيجن.

ووقف تير شتيجن حائلا أمام خيتافي الباحث بضراوة عن التعادل، عندما تصدى لتسديدة نيمانيا ماكسيموفيتش الخطيرة في الدقيقة 60، بعدها بـ 4 دقائق سدد رامباري كرة قوية، لكنها علت العارضة.

وشهدت الدقائق التالية عديد المخالفات بين الفريقين إذ انحصر اللعب بشكل كبير في وسط الملعب دون أي خطورة تذكر على مرمى الطرفين.

وألغي حكم المباراة هدفا لبرشلونة في الدقيقة 83 سجله رونالد أراخو بداعي التسلل على سيرجيو بوسكيتس صانع الهدف.

وأضاع ديباي فرصة قتل المباراة في الدقيقة 85 بعدما أراد تحويل عرضية البديل سيرجينو دست في الشباك بطريقة تسديدة العقرب إلا أن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 89 سدد البديل نيكولاس إيجليسياس تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء إلا أنها افتقدت الدقة لتذهب بعيدا عن المرمى.