الصحة الاسرائيلية : تسجيل 32 وفاة و 6576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

توفي خلال الـ24 ساعة الأخيرة 32 مريضا بفيروس كورونا، وفق معطيات نشرتها وزارة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6990.

وشُخصت، أمس، 6576 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 87,225 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 7.81%، وهذه أعلى نسبة منذ شباط/فبراير الماضي.

ويبلغ عدد مرضى كورونا 79,625، يرقد 1145 منهم في المستشفيات، وبينهم 731 مريضا في حالة خطيرة، ويخضع 160 منهم لتنفس اصطناعي.

وتجاوز عدد الذين تلقوا جرعة التطعيم الثالثة المليونين، وبلغ 2,041,949، وجرعة التطعيم الثانية 5,474,954، وجرعة التطعيم الأولى 5,962,290.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، إتاحة الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الفئات العمرية، والذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

وأعلن منسق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور سلمان زرقا، إعفاء العائدين إلى إسرائيل، ممن تم تطعيمهم في الأشهر الستة الماضية بجرعة ثانية أو ثالثة؛ من الخضوع لحجر صحيّ، بعد عودتهم من خارج البلاد.

ويدخل قرارات الإعفاء من الحجر حيّز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة المقبل، 3 أيلول/ سبتمبر. ويشمل الإعفاء الأشخاص الذين مر 7 أيام على تلقيهم الجرعة الثالثة، والأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية أو تعافوا من كورونا قبل مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.