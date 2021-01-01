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الاحتلال يعتدي بالضرب على طالب قرب الحرم الإبراهيمي

الإثنين 30 أغسطس 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على طالب قرب حاجز أبو الريش العسكري، غرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل.

وقال المواطن رائد ابو رميلة التميمي ، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على نجله الطفل منتصر (14 عاما) اثناء توجهه إلى مدرسته بعد عبوره الحاجز المذكور، وتفتيش حقيبته، والعبث بمحتوياتها، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات في رأسه.

وعلى صعيد آخر، أعادت قوات الاحتلال اغلاق ما تسمى "سدة قلقس" جنوب مدينة الخليل، بعد أن أعاد المواطنون فتحها قبل أيام.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت سدة قلقس" منذ ما يزيد عن 20 عاما، ما تسبب بمعاناة كبيرة لسكان المنطقة وطلبة المدارس والجامعات.

والجدير بالذكر أن فتح "السدة" يُعتبرُ حلاً لإنهاء معاناة سكان المنطقة اليومية، الذين يقدر عددهم بـ5 آلاف نسمة، وعملت طواقم بلدية الخليل على تأهيل المفرق المتاخم للسدة، وأنشأت دوارا فيه، لتسهيل حركة المواطنين في المنطقة.

#الحرم الإبراهيمي

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