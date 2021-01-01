رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر شروع الاحتلال بإقامة بؤرة استيطانية قرب جنين، وإجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها، وإصابات بالرصاص الحي في جباليا وحوسان.

وأبرزت ايضا تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن انتخابات النقابات والبلديات ستكون قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف زياد أبو عمرو معزيا بوفاة والدته

- الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جنوب غرب جنين

- اشتية: الحوار المجتمعي مهم بالنسبة لنا فوحدتنا ضمان مواجهة الاحتلال

- وزارة الأوقاف: تشكيل لجنة تحقيق حول ما جرى في برك سليمان ببيت لحم

- "الخارجية": اعلان مهم للمواطنين القادمين من تركيا وللطلبة الدارسين في الجامعات الروسية

- تسجيل 7071 اصابة جديدة بـ"كورونا" في اسرائيل وارتفاع الحالات الخطيرة الى 726

- 3 وفيات و1696 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعاف

- وفد من "الإعلام الرسمي" يطلع على سير عمل المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة

- تمرد معلن في "الليكود" يقوده ديختر ضد نتنياهو

- اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان تناقش الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

- الشيخ لفاقدي الهوية الفلسطينية: نأمل أن تكون هناك انفراجة خلال الأيام أو الأسابيع القادمة

* "الأيام":

- 18 مصابا في تظاهرات شمال القطاع والفصائل تقرر تمديد الفعاليات وتكثيف إطلاق البالونات

- "كورونا": 3 وفيات ورصد 1696 إصابة.. بدء تطعيم 255 ألف طالب ثانوي اليوم

- اشتية: انتخابات النقابات والبلديات قبل نهاية العام

- اصابة شاب برصاص الاحتلال في حوسان ومستوطنون يحطمون مركبات في الخليل

- بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

- غارات اسرائيلية على مواقع في القطاع والاحتلال ينشر قناصة على خط التحديد

- وقفة أمام سجن الدامون للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

- الشيخ: نأمل انفراجة قريبا بملف لم الشمل

- اسرائيل: 4234 اصابة جديدة بفيروس كورونا السماح بجرعة ثالثة لمن يزيد عمره على 12 عاما

- الاحتلال يمنع دخول الأطفال القادمين مع ذويهم من تركيا

- أميركا تعلن تنفيذ غارات "دفاعية" لمنع وصول آلية مفخخة الى مطار كابول

- الاعصار ايدا يضرب لويزيانا الأميركية وبايدن يحذر من دمار هائل

* "القدس":

- الشروع بإقامة بؤرة استيطانية قرب جنين وهدم ذاتي بالقدس واصابات في جباليا وحوسان

- اشتية يدعو الى اطلاق مبادرة سلام تقودها "الرباعية"

- وقفة ومسيرة تضامنية في رام الله مع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام

- 3 وفيات و1696 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

- وزارة شؤون القدس: مخطط "تسوية الحقوق العقارية" غطاء للاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات

- "المشتركة" وميرتس غاضبان من دفع القضية الفلسطينية الى هامش مباحثات بايدن- بينيت

- بينيت مهددا: حماس تتحمل مسؤولية التصعيد في القطاع وسنهاجم غزة وفقا لمصلحتنا

- مصر تعيد فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين

- حماس تحمل الاحتلال تداعيات ونتائج تشديد حصاره على القطاع

- 8 حالات وفاة و7071 اصابة جديدة بالوباء في إسرائيل