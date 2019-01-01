  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات فيروس "كورونا"

الإثنين 30 أغسطس 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تكشف آخر تطورات فيروس "كورونا"



وكالات / سما /

أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، أن أكثر من 216.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس حتى الآن في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، وقد سجلت منذ تفشي الجائحة 38 مليون 942645 حالة إصابة مؤكدة و638462 حالة وفاة.

الهند في المرتبة الثانية سجلت 32 مليون و695030 إصابة و437830 وفاة، والبرازيل في المرتبة الثالثة سجلت 20 مليون 728605 إصابة مؤكدة و579010 وفاة.

ويأتي العراق في المرتبة الـ22 عالميا (الأولى عربيا) بتسجيل مليون و868352 إصابة مؤكدة و20632 حالة وفاة.

واعتمد إحصاء "رويترز" على بيانات وزارات الصحة في مختلف البلدان حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش السبت الماضي.

#منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة اليوم

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

تعرف على جاسوسة الموساد التي جهزت لاغتيال قادة فتح في بيروت

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

ضجة في الأردن.. عندما يكشف “أمير هاشمي” وشقيق الملك عن ركبته العارية تضامنا مع “فتاة ”

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

الأخبار الرئيسية

غانتس

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

مصدر : الفصائل قرّرت الاستمرار بعمليات الضغط الشعبي على طول حدود غزة

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

hgvzds

هآرتس تتساءل: كيف تنظر القيادة الفلسطينية إلى العلاقة مع حكومة بينيت ولقائه بايدن؟

الجهاد الاسلامي: المقاومة مصممة على كسر حصار غزة وكل الخيارات والاحتمالات مفتوحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية