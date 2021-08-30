المرور تكشف حالة الطرق في قطاع غزة

غزة / سما /

كشفت شرطة المرور في قطاع غزة حالة الطرق لصباح اليوم الاثنين 30/08/2021، حيث شهدت حركة مرورية نشطة على كافة المحاور، والمفترقات الرئيسية.

ونوهت المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر أثناء السير في تلك المناطق.

وطالبت السائقين عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177.

وأفادت المرور بتسجيل حادثين لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية نتج عنهم إصابتين متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

ونوهت أنها تستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640، متمنية السلامة للجميع.