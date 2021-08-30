  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المرور تكشف حالة الطرق في قطاع غزة

الإثنين 30 أغسطس 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

كشفت شرطة المرور في قطاع غزة حالة الطرق لصباح اليوم الاثنين 30/08/2021، حيث شهدت حركة مرورية  نشطة على كافة المحاور، والمفترقات الرئيسية.

ونوهت المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر أثناء السير في تلك المناطق.

وطالبت السائقين عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177.

وأفادت المرور بتسجيل حادثين لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية نتج عنهم إصابتين متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

ونوهت أنها تستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640، متمنية السلامة للجميع.

#غزة #شرطة المرور

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على جاسوسة الموساد التي جهزت لاغتيال قادة فتح في بيروت

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

ضجة في الأردن.. عندما يكشف “أمير هاشمي” وشقيق الملك عن ركبته العارية تضامنا مع “فتاة ”

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

فيديو: هل غفا بايدن أثناء لقائه بينيت؟ الصحافة الاسرائيلية توضح الحقيقة

الأخبار الرئيسية

غانتس

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

مصدر : الفصائل قرّرت الاستمرار بعمليات الضغط الشعبي على طول حدود غزة

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

hgvzds

هآرتس تتساءل: كيف تنظر القيادة الفلسطينية إلى العلاقة مع حكومة بينيت ولقائه بايدن؟

الجهاد الاسلامي: المقاومة مصممة على كسر حصار غزة وكل الخيارات والاحتمالات مفتوحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية