حذاء برلمانية في حزب العدالة والتنمية الحاكم يثير ضجة في تركيا (صورة)

وكالات

​أثارت برلمانية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها حذاء باهظ الثمن.

وخلال مشاركتها في الذكرى الـ950 لمعركة ملاذكرد بولاية بيتليس شرق تركيا، ظهرت البرلمانية أوزنور تشاليك، وهي ترتدي حذاء باهظ الثمن تبلغ قيمته حوالي 12 ألف ليرة (نحو 1500 دولار).

وتعرضت البرلمانية عن الحزب الحاكم لموجات نقد لاذعة من قبل المعارضة والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته قال أمين حزب الشعب الجمهوري في ولاية ملاطية، أنفار كيراز: "نحن ممثلو الشعب ولبس حذاء بقيمة 12 ألف ليرة لا يليق إلا بأعضاء حزب "العدالة والتنمية" في حكومة حزب "العدالة والتنمية" الجميع من الوزير إلى النائب من السكرتير الخاص إلى المستشار من رئيس البلدية إلى رؤساء المقاطعات، يعيشون في رفاهية".

وأضاف كيراز: "إنهم لا يخجلون من الآباء الذين انتحروا لأنهم لم يتمكنوا من إحضار الخبز إلى منزلهم والعائلات التي تفترش الشارع لأنهم لم يتمكنوا من دفع الإيجار، لديهم أحدث طرازات السيارات، يحملون أغلى حقائب إيطاليا وأحذية تساوي 12 ألف ليرة في أقدامهم، لكنهم يصرخون: نحن قوة الشعب، نحن ممثلو الشعب".

وقال نشطاء على "تويتر" إن ثمن حذاء البرلمانية التركية أوزنور تشاليك يساوي الحد الأدنى للأجور لمدة 4 أشهر في تركيا.