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إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة

الإثنين 30 أغسطس 2021 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ستواصل فعالياتها الاحتجاجية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

 
وبحسب الإذاعة العبرية، تطورت الفعاليات على الحدود لتشمل أكثر من نقطة مواجه في وقت واحد مع قوات الجيش الإسرائيلي على امتداد الحدود.
 
وأشارت الإذاعة إلى أنه من المقرر أن تنفذ الفصائل في غزة اليوم أنشطتها الليلة في نقطتين وسط وجنوب القطاع، تمام الساعة الثامنة مساء.
 
وكانت وحدات الإرباك الليلة المؤلفة من عشرات الشبان الغاضبون، أعلنت تنظيمها مسيرات ليلية احتجاجية على حدود غزة بدءا من السبت الماضي حتى الخميس والذي سيشهد موجهات في عدة نقاط بشكل متزامن.

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