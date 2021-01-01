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كاتبة أردنية تثير جدلا.. دعت لبث الأذان بصوت "أم كلثوم"

الإثنين 30 أغسطس 2021 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتبة أردنية تثير جدلا.. دعت لبث الأذان بصوت "أم كلثوم"



وكالات

​عادت الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة إلى إثارة الجدل مجددا، بمنشور عبّرت فيه عن رغبتها بأن يتم بث أذان العشاء، بصوت المطربة المصرية الشهيرة "أم كلثوم".

وكتبت أبو ريشة في صفحتها عبر "فيسبوك": "لا أَملُّ الاستماع إلى الأذان، إذا كان الصوت شجيا. ولكن هذا الصوت المعلّب الذي تبثه وزارة الأوقاف، لا يُذكّر بصلاة، ولا يهيّىء لخشوع".

وتابعت: "أطربوا القلوب بما يُشجي، ولا تنفّروا ما وسعكم التنفير. هاتوا لنا أذان محمد رفعت فجرا، وعبد الباسط ظهرا، والمنشاوي عصرا، ومصطفى إسماعيل مغربا، وأم كلثوم عشاء. لعلَّ الذائقة ترتقي، والجمال يصبح برهانا على صدق الحال".

وأثار منشور أبو ريشة جدلا واسعا، إذ اتهمها ناشطون بمحاولة الإساءة للدين الإسلامي، والدعوة إلى تحريف ما نصّ عليه.

وطالب ناشطون من الكاتبة أبو ريشة التوقف عن منشوراتها التي تثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل.

بدورها، رفضت زليخة أبو ريشة الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في منشور آخر: "ما الذي أغضب الجماهيرَ المؤمنةَ التقيةَ الورعةَ من اقتراح أن نسمعَ أذانَ العشاء بصوت أم كلثوم؟ أم كلثوم بدأت منشدة وقارئة للقرآن، لا تتقنُ فقط مقاماتِه وأدبَ إخراج حروفه من جاهر وهامس، ومدغوم ومقلقل. وهي صوت يسبّح خالقَه من جماله، يليق بالأذان أن يؤدّى به".

وأضافت: "أخشى أنَّ كل هذا الاحتجاج التافه الغوغائي، يُبطن جحافلَ من الحقد على الجمال، والتمتع بالبشاعة واجترارها".

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