الشعبية: شروط الرباعية مرفوضة وغير ملزمة ويجب اصلاح المنظمة

غزة /سما/

أكدّ إياد عوض الله عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، رفض شروط الرباعية الدولية

وقال عوض الله في تصريح صحفي شروط الرباعية مرفوضة وغير ملزمة، والأولى المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بدلا من فرض شروط الرباعية".

وأوضح عوض الله أنّ المجتمع الدولي مطالب بوضع قرارات الشرعية الدولية المنصفه لشعبنا موضع تطبيق وليس التفاوض عليها، "وأي تجاوب أو تساوق مع شروط تنتقص من حقوقنا مرفوضة".

وشدد عوض الله على أن المدخل الأساسي لمعالجة الوضع الفلسطيني يتمثل في البدء بخطوات جدية في ترتيب منظمة التحرير باعتبارها المدخل الأساسي للمصالحة.

وبين أن هذه العملية تتمثل بتشكيل مجلس وطني جديد بمشاركة الكل الوطني، لبناء استراتيجية وطنية جديدة بعيدا عن اتفاق أوسلو وافرازاته، وبناء استراتيجية مقاومة تترجم الاجماع الوطني.

كما جدد عوض الله تأكيده ضرورة مغادرة مربع الهيمنة والتفرد بالقرار السياسي والإداري، ليشكل الأساس في معالجة الوضع.

ونبه إلى خطورة الاستمرار في حالة المراهنة على المفاوضات وإدارة بايدن، "فهذا وهم وسيمنح الاحتلال المزيد من الوقت للتغول على حقوقنا و أهداف شعبنا".

كما وأكدّ أن شعبنا لا يمكن أن يسمح بتمرير المؤامرات التي تحاك لتصفية حقوقه الثابته.