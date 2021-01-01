مفوض الشرطة الإسرائيلي يوعز بإنشاء مقر قيادة لمحاربة العنف بالداخل الفلسطيني

القدس المحتلة /سما/

أوعز ما يسمى المفوض العام للشرطة الإسرائيلي يعقوب شبتاي، مساء اليوم الأحد، بالعمل على إنشاء مقر قيادة لما تسمى “شرطة الحدود” في المنطقة الوسطى بالداخل بهدف منع الجرائم الخطيرة والقتل في أوساط فلسطينيي الداخل.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن مقر القيادة سيعمل بالتعاون مع مقار الشرطة الإسرائيلية الأخرى، للتعامل مع الجرائم التي شهدت تضاعفاً كبيراً بالأرقام منذ بداية العام الجاري.

واتخذ القرار بعد تقييم للوضع الحالي بعد مقتل 4 فلسطينيين من الداخل خلال 24 ساعة في جرائم قتل مختلفة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن مسؤولي السلطات المحلية العربية، طالبوا بإشراك جهاز الأمن العام “الشاباك” من أجل حل لغز تلك الجرائم والمشاركة بالقبض على مرتكبيها، وسط رفض من جهات إسرائيلية رسمية لذلك.