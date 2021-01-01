الطلب من نتنياهو إعادة الهدايا التي بحوزته

القدس المحتلة /سما/

طلبت المستشارة القانونية لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية شلوميت بارنيا فارغو، من بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة، وزوجته سارة، إعادة الهدايا التي حصلا عليها خلال رئاسته للحكومات السابقة المتعاقبة على مدار 14 عامًا من قبل رؤوساء حكومات وزعماء دول، كان التقاهم وقدموا تلك الهدايا له ولزوجته.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن المستشارة فارغو اعتبرت أن أخذ نتنياهو لتلك الهدايا يعتبر مخالف للقانون وخاصةً أنها بمثابة “ملك للدولة”، وأنه كان يجب عليه أن يعيدها مع انتهاء فترة حكمه، ولكن في الحالات التي تكون فيها قيمة الهدية أقل من 300 شيكل، يجوز لرئيس الوزراء الإسرائيلي التقدم بطلب للحصول على الموافقة لإبقائها بحوزته.

ووفقًا للمستشار القانونية، فإن لدى نتنياهو وزوجته 27 هدية تزيد سعرها عن مبلغ 300 شيكل ولم يسلمها ويعيدها لـ “الدولة”، وهناك 15 أخرى ذات قيمة أقل، ولكنه لم يقدم طلبات بشأن إبقائها بحوزتهما.

وطلبت فارغو من نتنياهو إعادة تلك الهدايا، إلا أن الأخير لم يرد على طلبها ، قبل أن تتوجه له بطلب مباشر ورد عليه بالقول: إن جميع الهدايا التي كانت في منزل رئيس الوزراء ومكتبه قد أعيدت، ولايوجد أي هدايا أخرى لديه.