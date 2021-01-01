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الشرطة تلقي القبض على شخص اعتدى على موظف في مركز صحة بير نبالا بضواحي القدس

الأحد 29 أغسطس 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تلقي القبض على شخص اعتدى على موظف في مركز صحة بير نبالا بضواحي القدس



القدس المحتلة /سما/

 ألقت الشرطة مساء اليوم القبض على شخص قام بالاعتداء على موظف في مركز صحي بير نبالا شمال غرب مدينة القدس. المحتلة

 وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد وصول إشارة لعمليات الشرطة تفيد قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على موظف في مركز صحي بير نبالا، على الفور قامت قوة من الشرطة بالتوجه للمكان  وبعد إجراءات البحث والتحري تم تحدد هوية المعتدين وتم وإلقاء القبض على احدهم .

وأفادت الشرطة بأن الموظف تلقى العلاج اثر الإصابة التي تعرض لها نتيجة الاعتداء ووضعه الصحي جيد، هذا وقد تم إحالة المشتبه به بالاعتداء لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#الشرطة الفلسطينية #اعتداء

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