وزارة الاتصالات وشركة PalPay توقعان اتفاقية لسداد رسوم الخدمات الحكومية في مكاتب البريد

رام الله/سما/

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الفلسطينية ممثلةً بالوزیر د.م. إسحق سدر، وشركة PalPay لأنظمة الدفع الإلكتروني ممثلة بمدیرھا العام السید معاویة القواسمي، في مقر الوزارة برام الله يوم الأحد، اتفاقیة تعاون يتم بموجبها تقدیم خدمات الدفع الإلكتروني من PalPay لسداد رسوم الخدمات الحكومية في مكاتب البرید الفلسطیني.

وأكد وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات د.م. إسحق سدر أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة محورية في موضوع التحول الرقمي لا سيما في الوقت الراهن في ظل جائحة كورونا. مضيفاً أنه سيتم تقديم ١٠٨ خدمة حكومية في المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال بقية الخدمات في مرحلة لاحقة، حيث تقدم هذه الخدمات من خلال ٥٥ فرعاً للبريد الفلسطيني، وستكون متاحة في ما يزيد عن ٩٠ مكتب بريد فلسطيني خلال الأيام القادمة.

وأعرب مدير عام شركة PalPay السيد معاوية القواسمي عن اعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن تقديم خدمات شركة PalPay في مكاتب البريد الفلسطيني يُعد نقلة نوعية لتسهيل سداد رسوم الخدمات الحكومية على المواطنين والمؤسسات الحكومية على السواء. مشيراً إلى تميز خدمات PalPay من حيث بساطة تصميم أنظمة الدفع الإلكتروني المبنية على أنظمة عالمية وبرامج موثوقة لحماية الخصوصية والأمان، مما سيسهم في إنجاز المعاملات المالية بكل سهولة وأمان.