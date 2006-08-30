الاحتلال يفرج عن أسير من مخيم طولكرم بعد 15 عاما في الأسر

طولكرم /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير ثائر حسين عمارة (35 عاما) من مخيم طولكرم، بعد أن أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال.

واستقبل عشرات المواطنين الأسير عمارة على حاجز سالم غرب جنين، وساروا بموكب سيارات نحو بلدة السيلة الحارثية لبيت الأسير المحرر محمد شواهنة حيث جرى استضافته هناك، قبل توجهه إلى مخيم طولكرم.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور بأن قوات الاحتلال اعتقلت عمارة من مخيم طولكرم بتاريخ 30/8/2006 وأصيب خلال الاعتقال عدد من المواطنين، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن 15 عاما.

وتقدم سمور وكافة العاملين في نادي الأسير بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر عمارة وعائلته لمناسبة تحرره، متمنيا الإفراج العاجل عن جميع أسرانا من ســجون الاحتلا.ل.