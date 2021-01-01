الخليل: الاحتلال يفرج عن سبعة صحفيين بعد استدعائهم للتحقيق

الخليل /سما/

افرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن سبعة صحفيين، بعد استدعائهم للتحقيق معهم، على خلفية تغطية اعتداءات الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد الصحفي مشهور الوحواح المصور في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال أفرج عنه وعن زملائه الصحفيين بعد التحقيق معهم في مركز تحقيق "كريات أربع" بتهمة التواجد في منطقة عسكرية والتحريض ضد الاحتلال.

وتقدم الصحفيان مشهور الوحواح، ورائد الشريف، بشكوى ضد جنود الاحتلال الذين اعتدوا عليهما بالضرب أثناء تغطية الفعالية الأسبوعية ضد الاستيطان في مسافر يطا، وتم تحويل الملف لنيابة الاحتلال العسكرية.

وقال المصور الوحواح، إن استدعاء واعتقال الصحفيين في الخليل ومناطق الأحداث والمواجهة في الضفة الغربية، لن يثنيهم عن مواصلة عملهم في نقل الأحداث وتوثيقها وتصويرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسات وجرائم سلطات الاحتلال الهمجية الرامية الى تهجير المواطنين الآمنين العزل من منازلهم وأراضيهم الذين ولدوا وترعرعوا فيها جنوب الخليل، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية.

يشار الى ان قوات الاحتلال استدعت سبعة صحفيين كانوا يغطون الفعاليات الاسبوعية بمسافر يا وهم: رائد الشريف المراسل في فضائية الغد، ومشهور الوحواح المصور في وكالة الأنباء "وفا"، وجميل سلهب، ساري جرادات مراسل الأناضول التركية، وعبد المحسن شلالدة وخليل ذويب من "جي ميديا"، وايهاب العلامة من "القدس فيديو".