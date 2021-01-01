شاهد: بدء فعاليات الارباك الليلي في منطقة ابو صفية شرقي مخيم جباليا شمال غزة

غزة /سما/

توافد عشرات الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم، الى مخيم العودة بمنطقة ابو صفية شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل انارة شرقي مخيم جباليا بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك اللليلي على حدود غزة.

فيما أطلقت طائرة إسرائيلية مُسيّرة من طراز "كواد كابتر" قنابل الغاز بكثافة صوب المتظاهرين في فعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة. وفق المصادر ذاتها.

وأشارت مصادر اسرائيلية، الى سماع دوي انفجارات في غلاف غزة مصدرها تفجير عبوات من قبل المتظاهرين الفلسطينيين قرب الحدود.