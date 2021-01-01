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وزير الاقتصاد الوطني واتحاد موردي التموين والتجهيز يبحثان مشاكل الاتحاد المالية

الأحد 29 أغسطس 2021 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد الوطني واتحاد موردي التموين والتجهيز يبحثان مشاكل الاتحاد المالية



رام الله /سما/

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي وأعضاء اتحاد موردي التموين والتجهيز خلال الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس هيئة الامداد والتجهيز اللواء عزمي ناصر ، المشاكل المالية التي تواجه الاتحاد نتيجة تأخر الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية.

ووضع الاتحاد الوزير في صورة الوضع المالي الخاص به، لافتاً الى الازمة المالية التي تواجه الاتحاد لن تمكنه من تزويد هيئة الامداد والتجهيز باحتياجاتهم.

من جانبه استعرض رئيس هيئة الامداد والتجهيز اللواء عزمي ناصر المشاكل والعقبات التي تواجه عملية الامداد والتجهيز والتي تتمثل بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة نتيجة الحصار المالي المفروض .

بدوره أكد الوزير على ان الحكومة ملتزمة بدفع مستحقات اتحاد الموردين، لافتا الى انه سيتم قريباً صرف دفعة من المستحقات المتراكمة على الحكومة لصالح الموردين.
 

#وزارة الاقتصاد #خالد العسيلي

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