الاوقاف: تشكيل لجنة تحقيق بعد حفل صاخب في "قلعة مراد" بقرية أرطاس

رام الله /سما/

أكدت وزارة الأوقاف أنها شكلت لجنة للتحقيق بالتعاون مع محافظة بيت لحم بشأن إقامة حفل صاخب في "قلعة مراد" بقرية أرطاس القريبة من بيت لحم.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب في تصريحات صحفية، إنه سيكون هناك موقف للوزارة بعد انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.

وبحسب أبو الرب، فإن الاتفاقية مع الشركة المشغلة تمنع إقامة كل ما يخدش الحياء العام أو يتعارض مع الدين الإسلامي.

أول أمس الجمعة، أثار حفل أقيم في "قلعة مراد" الذي يقع ضمن أراضٍ وقفية في قرية أرطاس قضاء بيت لحم، انتقادات واسعة.

وطالب حراك باسم "شباب أرطاس"، "بمحاسبة كل المتورطين في الإساءة للوقف واستغلاله في نشر الفساد"، حسب وصفه.

وقال الحراك في بيان له، إنه مستمر في المطالبة "بالاطلاع على وثيقة الإيجار المبرمة بين الأوقاف والشركة المستأجرة للمكان"، مشيرا إلى أنه سيعمل على منع ما وصفها بكل أشكال "المجون والخمور في أرض الوقف وكشف حقيقة التنقيبات في البركة التحتا".

وطالب بفتح قلعة مراد وجميع الأحراش والمرافق لتكون مزاراً تاريخياً أمام الجميع.

من جانبه قال رئيس مجلس قروي أرطاس، يحيى إسماعيل، إنه تقرر تشكيل لجنة تحقيق بالخصوص حول وجود مخالفات لشروط العقد بين وزارة الأوقاف وشركة برك سليمان.