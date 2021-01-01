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بلدية غزة تعقد لقاءً إلكترونيًا مباشرًا مع المواطنين غدًا الإثنين

الأحد 29 أغسطس 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تعقد لقاءً إلكترونيًا مباشرًا مع المواطنين غدًا الإثنين



غزة /سما/

أعلنت بلدية غزة، عن عقد رئيسها يحيى السراج، وأعضاء المجلس البلدي، لقاءً الكترونيًا تفاعليًا مع المواطنين غدًا الاثنين الساعة 07:30 مساءً ضمن أسبوع البيت المفتوح الذي ينظمه المجلس البلدي، بمناسبة مرور عامين على تسلمه للبلدية.

وبحسب بيان صدر عن البدية، حمل اللقاء عنوان "اسأل والمجلس يجيب" بالشراكة مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وسيتم بثه مباشرةً عبر صفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وباقي منصات البلدية، اضافة الى منصات المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.

وأشار البيان، إلى أنّ اللقاء يعقد ضمن جهود تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والاستماع لآراء المواطنين في المدينة ودراستها وأخذها في عين الاعتبار لتعزيز مشاركة المجتمع في عملية اتخاذ القرار وتعزيز المساءلة المجتمعية.

يذكر أنّ مجلس بلدية غزة، عقد سابقًا، عدة لقاءات وجاهية شملت شرائح مختلفة من المجتمع المحلي ضمن أسبوع البيت المفتوح الذي أطلقه المجلس مطلع شهر أغسطس الحالي لمناقشته إنجازاته منذ تسلمه لمهامه قبل عامين، والاستماع لاقتراحات المواطنين.

#بلدية غزة

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