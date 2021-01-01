كورونا في المجتمع العربي: 14 وفاة و5 آلاف حالة نشطة خلال أسبوع

القدس المحتلة /سما/

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الأحد، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 142,754 إصابة، فيما بلغ مجمل الإصابات في البلاد 1,046,742.

وسجلت البلدات العربية 1075 إصابة جديدة خلال نهاية الأسبوع الماضي ليبلغ مجمل المصابين خلال الأسبوع الماضي 3580 في حين جرى تسجيل 59,050 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي في البلاد لتبلغ نسبة الإصابات في البلدات العربية 6.1% من مجمل الإصابات في البلاد.

وارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 5156 حالة من مجمل 81,890 حالة نشطة على مستوى البلاد، لتبلغ نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية من مجمل الحالات النشطة في البلاد 6.3%.

وتتواجد 17 بلدة عربية في المنطقة الحمراء الأمر الذي يهدد افتتاح السنة الدراسية الجديدة كالمعتاد بينها فسوطة وجلجولية ودالية الكرمل وطلعة عارة وعبلين ونحف وعسفيا وطمرة وعيلبون وإكسال وكفر ياسيف وقلنسوة وبسمة طبعون وطرعان والفريديس وجسر الزرقاء، في حين تتواجد 32 بلدة في المنطقة البرتقالية.

وبلغ عدد الفحوصات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 51 ألف فحص من أصل ما يزيد عن 873 ألف فحص أجري على مستوى البلاد، لتبلغ بذلك نسبة الفحوصات في البلدات العربية ما نسبته 5.9% من مجمل عدد الفحوصات على مستوى البلاد، علمًا أن نسبة الفحوصات الموجبة في البلدات العربية ارتفعت إلى 7% مقارنة بـ6.8% في المعدل العام بالبلاد.

وشهدت البلدات العربية ارتفاعا جديدا في عدد الوفيات ليبلغ 1124 حالة مع تسجيل 14 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، في المقابل فقد بلغ مجمل الوفيات في البلاد 6949 مع تسجيل 174 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي.

كما سجل ارتفاع في عدد الحالات الخطيرة بالبلدات العربية ليبلغ 81 حالة، منها 20 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي و61 حالة خطيرة، في المقابل بلغ مجمل الحالات الخاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي في البلاد 139 حالة و526 حالة خطيرة.

أما بخصوص التطعيمات فقد بلغت نسبة التطعيم في البلدات العربية بين طلاب المرحلة الإعدادية من جيل 12 حتى 15 عاما 26% للوجبة الأولى و10% للوجبة الثانية مقابل 56% للأولى و42% للثانية في المجتمع اليهودي؛ وفيما يتعلق بطلاب المرحلة الثانية من جيل 16 حتى 18 عاما فقد بلغت النسبة في المجتمع العربي 60% للوجبة الأولى و50% للوجبة الثانية مقابل 79% للأولى و72% للثانية في المجتمع اليهودي.

أما بخصوص نسبة التطعيم للوجبة الثالثة، فقد بلغت النسبة في المعدل العام بالمجتمع العربي 28% فقط مقابل 59% في المجتمع اليهودي.

وعلى مستوى البلدات العربية فقد جرى تسجيل نسب تطعيم متدنية في البلدات البدوية بمنطقة النقب، إذ بلغت نسبة التطعيم للوجبة الأولى في المجلس الإقليمي واحة الصحراء 7% فقط وفي مجلس إقليمي القسوم 15% في حين بلغت في كسيفة 29% وفي حورة 34% وشقيب السلام 40% واللقية 41% وتل السبع 43% وعرعرة النقب 44%. وفي منطقة الجليل فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى 32% في رأس العين و52% في الضميدة و53% في الحسينية و54% في عرب النعيم و60% في العرامشة.