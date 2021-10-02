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حكم وإداري وتمديد أسرى وإفراجات

الأحد 29 أغسطس 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم وإداري وتمديد أسرى وإفراجات



رام الله /سما/

حكمت محكمة سالم العسكرية اليوم، على الأسير نافع جمال محمود من نابلس بالسجن الفعلي لمدة عام وغرامة خمسة الاف شيكل ، وحولت الأسير رسلان مجدي أبو قويدر من بيت لحم للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور .

ومددت المحكمة اعتقال الأسير أحمد ماهر فريحات من جنين حتى تاريخ 2/10/2021 ، وهو معتقل منذ شهرين ، والأسير وائل عبد الرحمن مفيد من نابلس لمدة شهرين ، وعثمان صابر عزات من جنين لمدة شهر ونصف .

وقررت المحكمة الإفراج عن الأسير يزن أيمن مظلوم من رام الله بعد قضاء 4 شهور من محكوميته البالغة 6 شهور، ودفع غرامه مالية 3 آلاف شيكل ، بينما أفرجت عن الأسير ثائر عمارة من طولكرم بعد قضائه 15 عاما في سجون الاحتلال ، و الأسير مجدى عبد القادر عويدات من أريحا بعد اعتقال إداري استمر عامين، و الطالب بجامعة بيرزيت الاسير طارق كراجة من بلدة صفا برام الله.

#المحاكم الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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