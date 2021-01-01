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إطفائية بلدية الخليل تخمد نيرانا في الطابق العلوي لمطعم

الأحد 29 أغسطس 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطفائية بلدية الخليل تخمد نيرانا في الطابق العلوي لمطعم



الخليل /سما/

تمكن رجال الاطفاء في بلدية الخليل، الأحد، من اخماد نيران اندلعت في الطابق العلوي من أحد المطاعم بمدينة الخليل.

وافاد أيمن ناصر الدين ان طواقم الاطفاء عملت على اخماد النيران في الطابق العلوي من المطعم، ومنع امتدادها للطوابق الأخرى من المطعم.

وأوضح بأن التحقيقات الأولية تشير الى ان السبب هو اهمال اصحاب المطعم في اتباع اجراءات السلامة العامة، وقد انتقلت النيران من مدخنة المطعم الى سقف الطابق المصنع من الخشب.

وطالب ناصر الدين، جميع المواطنين واصحاب المنشآت باتباع السلامة العامة والالتزام بها تجنبا لوقوع حوادث مشابهة.

#بلدية الخليل #الدفاع المدني

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