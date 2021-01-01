برنامج غزة للصحة النفسية يطلق مرحلة استكمالية لمشروع رياضة من أجل الابتسامة

غزة /سما/

أطلق برنامج غزة للصحة النفسية مرحلة استكمالية لمشروع رياضة من أجل الابتسامة – المرحلة الثانية الذي ينفذه البرنامج بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون (GIZ) بهدف تعزيز المهارات الشخصية والمشاركة الاجتماعية



للأطفال والشباب في قطاع غزة من أجل تحسين طرق التعامل مع ظروفهم المعيشية الصعبة من خلال تقديم الدعم النفسي للأطفال المشاركين عن طريق الأنشطة الرياضية والترفيهية.

تمتد المرحلة الجديدة لشهرين ونصف حيث تستهدف استكمال تدخلات المشروع الأساسي في تعزيز المهارات الشخصية والمشاركة الاجتماعية لعدد 500 طفل مستفيدين في المشروع (275 ولد، 225 بنت) ونصف كاستجابة سريعة لآثار العدوان الأخير على قطاع غزة.

يقدم المشروع كذلك خدمة الرعاية المهنية للمدربين الرياضيين في المشروع عبر اشراكهم في جلسات اشراف جماعي من خلال أخصائيين مشرفين في البرنامج بهدف تعليمهم كيفية توفير بيئة آمنة للأطفال وتعزيز قدرتهم على التكيف مع ضغوطات العمل وكيفية التخفيف من آثار الضغط النفسي الناتج عن العمل.

ومن الجدير ذكره أن برنامج غزة للصحة النفسية ينفذ المشروع من خلال شراكات مع 4 أندية في قطاع غزة وهي: نادي أهلي بيت حانون الرياضي ونادي الهلال بغزة ونادي خدمات المغازي ونادي الهلال الأحمر بخانيونس.

وقد تم عقد اجتماع تمهيدي مع المدربين الرياضيين ضمن المشروع (11 رجال، 9 نساء) شارك فيه أ. قصي أبو عودة مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد، و م. عائشة البسيوني رئيسة وحدة المشاريع وتنمية الموارد و م. حسن الشاعر منسق المشروع.

حيث تم مناقشة نقاط البدء بالمشروع والتعريف بالأنشطة والأهداف المتوقع تحقيقها من هذه المرحلة وخطط التنفيذ بالإضافة إلى تحديد احتياجات المدربين من اللوازم الخاصة لتنفيذ أنشطة المشروع.