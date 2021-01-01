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لجان المقاومة تحذر اسرائيل: لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك

الأحد 29 أغسطس 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تحذر اسرائيل: لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك



غزة /سما/

حذرت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الاحد، الاحتلال الاسرائيلي من التمادي في عدوانه وتغوله بدماء ابناء شعبنا، مؤكدة ان الفصائل لن تسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك .

وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي، أن فعاليات شبابنا الثائر ستستمر وتتصاعد بكل قوة حتى رفع الحصار عن القطاع وسيبتكر الشباب ادوات جديدة لاجبار العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة

وحيت، الشباب الثائر في وحدات الارباك الليلي الذين تظاهروا ليلة امس شرق غزة رفضا للحصار الصهيوني الظالم على القطاع .

وأوضحت أن القصف الصهيوني الغادر على مواقع المقاومة  لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته لانتزاع حقه في الحياة بحرية وكرامة .

وتمنت السلامة والشفاء للجرحى الابطال الذين أصيبوا ليلة امس اثناء مشاركتهم بفعاليات الارباك الليلي جراء اطلاق العدو عليهم العيارات النارية المتفجرة والمحرمة دوليا .

#لجان المقاومة #اسرائيل #الارباك الليلي #المقاومة الفلسطينية

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