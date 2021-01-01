الشرطة تنقذ طفلة وتساعد في إخماد حريق نشب في منزل ذويها في سلفيت

سلفيت /سما/

أنقذت الشرطة طفلة وساعدت في إخماد حريق نشب في منزل ذويها في محافظة سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة تلقت بلاغاً يفيد بإشتعال حريق في أحد المنازل، ببلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، على الفور تحركت دورية من المركز للمنزل وتم إبلاغ الدفاع المدني والهلال الأحمر، وعند وصول الدورية للمكان شاهد أفراد الدورية حريقاً داخل المنزل وأماً تحاول إنقاذ أطفالها والتي نجحت في إنقاذهم ما عدا طفلة تبلغ من العمر عام واحد بقيت محاصرة بين النيران في إحدى غرف المنزل، فقام ضباط الدورية باخماد ، جزء كبير من النيران، المشتعلة وإخراج الطفلة وتحويلها للمستشفى لعلاجها من أثر الحريق