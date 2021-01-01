مئات الأطباء في إسرائيل يحتجون على الازمة المالية للمستشفيات

القدس المحتلة /سما/

تظاهر مئات الأطباء قبالة مقر وزارة الصحة الاسرائيلية احتجاجا على الازمة المالية التي تعانيها المستشفيات العمومية في اسرائيل .

وتعمل هذه المستشفيات على نطاق مقلص كاجراء احتجاجي .

وقال الاطباء المتظاهرون حسب قناة “مكان” الاسرائيلية، ان المستشفيات على وشك الانهيار وان تصرفات وزارة الصحة تضع تقديم العلاج للمرضى في خطر .

وبالرغم من اعلان وزارة المالية الاسرائيلية عن تحويل 100 مليون شيكل سلفة فورية للمستشفيات بناء على ايعاز من وزير المالية ليبرمان لا تزال الضبابية تكتنف مسالة صرف رواتب الطواقم الطبية في المستشفيات وذلك في ظل الضائقة المالية التي تعانيها المستشفيات منذ اجتياح وباء “كورونا” قبل عام ونصف العام.