  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

تطورات على قضية قتل قيادي في الحركة الاسلامية الشمالية بالداخل

الأحد 29 أغسطس 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات على قضية قتل قيادي في الحركة الاسلامية الشمالية بالداخل



القدس المحتلة /سما/

 قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء ضد شاب وشقيقته إلى محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأحد، في ملف جريمة قتل مسؤول في الحركة الإسلامية (الشمالية) بيافا، الشيخ محمد أبو نجم، ومحاولة قتل ابن شقيقه الذي أصيب بجروح خطيرة.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضدهما في الأيام القادمة مرفقة بطلب تمديد فترة اعتقالهما حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

وجاء في التفاصيل، أن جريمة القتل وقعت يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2021، حينما تعرض الشيخ محمد أبو نجم وابن شقيقه لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أبو نجم وإصابة الآخر بجروح وصفت بأنها خطيرة آنذاك.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة شاب وشقيقته، في العشرينيات من عمريهما، من سكان يافا بضلوعهما في الجريمة على خلفية خلاف بين عائلات منذ سنوات.

#النيابة العامة الاسرائيلية #محمد أبو نجم

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

فيديو ..وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

سخرية من وزير الخارجية الإيراني بسبب كلمته باللغة العربية خلال قمة بغداد

مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعافٍ في فلسطين

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

بينت

اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية