تطورات على قضية قتل قيادي في الحركة الاسلامية الشمالية بالداخل

القدس المحتلة /سما/

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء ضد شاب وشقيقته إلى محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأحد، في ملف جريمة قتل مسؤول في الحركة الإسلامية (الشمالية) بيافا، الشيخ محمد أبو نجم، ومحاولة قتل ابن شقيقه الذي أصيب بجروح خطيرة.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضدهما في الأيام القادمة مرفقة بطلب تمديد فترة اعتقالهما حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

وجاء في التفاصيل، أن جريمة القتل وقعت يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2021، حينما تعرض الشيخ محمد أبو نجم وابن شقيقه لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أبو نجم وإصابة الآخر بجروح وصفت بأنها خطيرة آنذاك.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة شاب وشقيقته، في العشرينيات من عمريهما، من سكان يافا بضلوعهما في الجريمة على خلفية خلاف بين عائلات منذ سنوات.