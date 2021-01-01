ضابط بالشرطة الاسرائيلية: فقدنا السيطرة على المدن العربية

القدس المحتلة /سما/

أكد ضابط كبير بالشرطة الاسرائيلية ، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية فقد السيطرة على المدن العربية، بعد تفشي جرائم القتل فيها.

وقال الضابط الإسرائيلي: “يجب تغيير خطة العمل ويجب أن نتصرف بكل قوتنا في المدن التي تعاني من مشاكل وصراع دموي”، مضيفًا: “حتى الآن لا نتفاعل إلا في وقت متأخر مع تلك الأحداث، والقتل القادم ليس سوى مسألة وقت”.

ووفقًا لـ “يديعوت أحرونوت”: فقد أبلغ قائد المنطقة الوسطى كوبي شبتاي، ورؤساء الأقسام ذات الصلة، بتقديم تقرير إلى المقر الرئيسي في الرملة لإجراء مناقشة عاجلة حول انتشار الجريمة في المجتمع العربي.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 69 قتيلا؛ ولا تشمل الحصيلة ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.