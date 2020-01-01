3 فتية يسلمون أنفسهم للسجن

القدس المحتلة /سما/

سلّم 3 فتية مقدسيين، اليوم الأحد، أنفسهم لسجن المسكوبية، لقضاء محكوميتهم بعد سنة ونصف من الحبس المنزلي.

وتوجه الفتية عمر أبو السعود، وتيسير النتشة، وعلي ناصر، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم الى مركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية، وقاموا بتسليم أنفسهم لقضاء محكوميته البالغة بين 10 – 11 شهراً.

وأوضحت العائلات أن أبنائهم اعتقلوا شهر نيسان 2020، وتعرضوا للاعتداء والضرب المبرح من قبل أفراد وحدة المستعربين "الشرطة المتخفية بالزي المدني"، وبعد عدة جلسات قدمت لهم لائحة اتهام "القاء زجاجات حارقة"، وأفرج عنهم بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن مكان السكن، وبعد عدة أشهر سمح لهم بالعودة الى منازلهم في حي رأس العامود مع بقاء الحبس المنزلي المفروض عليهم.

وأضافت العائلات أن بعد حوالي عام ونصف حكم الفتية بالسجن الفعلي، وسلموا أنفسهم اليوم لقضاء محكوميتهم.