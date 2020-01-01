  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

3 فتية يسلمون أنفسهم للسجن

الأحد 29 أغسطس 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 فتية يسلمون أنفسهم للسجن



القدس المحتلة /سما/

سلّم 3 فتية مقدسيين، اليوم الأحد، أنفسهم لسجن المسكوبية، لقضاء محكوميتهم بعد سنة ونصف من الحبس المنزلي.

وتوجه الفتية عمر أبو السعود، وتيسير النتشة، وعلي ناصر، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم الى مركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية، وقاموا بتسليم أنفسهم لقضاء محكوميته البالغة بين 10 – 11 شهراً.

وأوضحت العائلات أن أبنائهم اعتقلوا شهر نيسان 2020، وتعرضوا للاعتداء والضرب المبرح من قبل أفراد وحدة المستعربين "الشرطة المتخفية بالزي المدني"، وبعد عدة جلسات قدمت لهم لائحة اتهام "القاء زجاجات حارقة"، وأفرج عنهم بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن مكان السكن، وبعد عدة أشهر سمح لهم بالعودة الى منازلهم في حي رأس العامود مع بقاء الحبس المنزلي المفروض عليهم.

وأضافت العائلات أن بعد حوالي عام ونصف حكم الفتية بالسجن الفعلي، وسلموا أنفسهم اليوم لقضاء محكوميتهم.

#المقدسيون #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

فيديو ..وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

سخرية من وزير الخارجية الإيراني بسبب كلمته باللغة العربية خلال قمة بغداد

مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعافٍ في فلسطين

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

بينت

اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية