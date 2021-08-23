الاحصاء يقرر عدم استقبال المراجعين والزوار ومتلقي الخدمة المطلوبة دون تطعيم أو اجراء فحص كورونا

رام الله /سما/

قرر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي اصدره اليوم، عدم استقبال المراجعين والزوار، ومتلقي الخدمات في كافة مكاتب الجهاز بالمحافظات، اعتبارا من يوم الأربعاء 01/09/2021، لمن لم يحصلوا على التطعيمات اللازمة ضد فيروس "كورونا"، أو لم يجروا فحوصات بهذا الشأن.

وأشار الاحصاء الفلسطيني، أن في حال الحصول على التطعيم يشترط ابراز شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة، وفي حال عدم الحصول على التطعيمات، يشترط ابراز شهادة الفحص على ان تكون نتيجة فحص "PCR" سلبية (غير مصاب)، بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، وضرورة ارتداء الكمامه.

وأكد الاحصاء الفلسطيني، أن ذلك القرار جاء بناء على تعليمات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم 23/08/2021، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لمعالي الأخت د. علا عوض، رئيسة الاحصاء الفلسطيني قانوناً وبما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.