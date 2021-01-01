  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الدفاع الروسي: واشنطن تركت في أفغانستان أسلحة عالية الدقة

الأحد 29 أغسطس 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الروسي: واشنطن تركت في أفغانستان أسلحة عالية الدقة



موسكو /سما/

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت ورائها العديد من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

وقال شويغو في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر "اليوتيوب" إن بعض من الأسلحة عالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وردا على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويغو: "نأمل أن تمر على ما يرام.. نحن نعتزم إنجاز المهمة".

وينظم شويغو، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن روسي من أفغانستان بواسطة طائرات النقل العسكرية (MTA)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية قبل أيام.

يشار إلى أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري. "سبوتنيك"

#روسيا #الولايات المتحدة #افغانستان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

فيديو ..وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

سخرية من وزير الخارجية الإيراني بسبب كلمته باللغة العربية خلال قمة بغداد

مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعافٍ في فلسطين

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

بينت

اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية