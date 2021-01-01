وزير الدفاع الروسي: واشنطن تركت في أفغانستان أسلحة عالية الدقة

موسكو /سما/

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت ورائها العديد من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

وقال شويغو في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر "اليوتيوب" إن بعض من الأسلحة عالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وردا على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويغو: "نأمل أن تمر على ما يرام.. نحن نعتزم إنجاز المهمة".

وينظم شويغو، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن روسي من أفغانستان بواسطة طائرات النقل العسكرية (MTA)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية قبل أيام.

يشار إلى أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري. "سبوتنيك"