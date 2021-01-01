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الأردن.. مفوضية اللاجئين تتسلم 200 مليون دولار من موازنتها

الأحد 29 أغسطس 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن.. مفوضية اللاجئين تتسلم 200 مليون دولار من موازنتها



عمان /سما/

تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 200 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، مخصصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين غير فلسطينيين في الأردن.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية، الأحد، تمثل القيمة المستلمة 49 بالمئة من إجمالي موازنة 2021، وبعجز مالي يبلغ 205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51 بالمئة.
والتمويل، لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ إذ حددت الأمم المتحدة مساعداتهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت المفوضية في تقريرها اليوم، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا في الأردن، تحسّن لغاية تاريخه، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من نصف اللاجئين المؤهلين لتلقي اللقاح جرعة واحدة على الأقل.

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 757.714 ألف لاجئ، منهم 669.497 ألف سوري، و66.670 ألف عراقي، و13.393 ألف يمني، و6009 سودانيين، و696 صوماليين، و1449 من جنسيات أخرى.

وتعهّد مانحون في مؤتمر بروكسل الخامس المنعقد في مارس/آذار الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، بعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

#الامم المتحدة #الاردن

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