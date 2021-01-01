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الاحتلال يمنع دخول الأطفال القادمين مع ذويهم من تركيا

الأحد 29 أغسطس 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع دخول الأطفال القادمين مع ذويهم من تركيا



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارتا دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية ولدى الجمهورية التركية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراء تصعيدي غير مسبوق، تتعمد منع دخول الأطفال القادمين مع ذويهم من تركيا عبر المطارات الأردنية وغير المسجلين في هويتهم وتعيدهم عن الجسر، مشترطة وبشكل غير قانوني أن يمضي الأطفال فقط ودون ذويهم 14 يوما كحجْر صحي في الأردن.

ونوّه فريق الوزارة، في بيان، الأحد، أن الجهات الفلسطينية المختصة تقوم بمتابعة حثيثة لهذا الإجراء المستغرب، و"في حال حصول أية تطورات على هذه القضية سنقوم بالإعلان عنها".

#الخارجية والمغتربين #تركيا #اسرائيل #فلسطين

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