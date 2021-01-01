إعلام إسرائيلي: معادلة ربط الجنود الأسرى بإعمار غزة لا تحظى بدعم واشنطن

القدس المحتلة /سما/

قال المحلل العسكري في موقع والا العبري، أمير بوحبوط، إن المعادلة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها لحل الأسرى والمفقودين مقابل إعمار غزة صعبة للغاية، ولا تحظى بدعم من البيت الأبيض.



وأضاف بوحبوط، اليوم الأحد، أن التدخل الأمريكي في الساحة الفلسطينية سيتسع، وأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية إجراء تغييرات ليس فقط في الميدان، ولكن بشكل أساسي في سياستها تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة.



وكانت إذاعة الجيش كشفت صباح اليوم عن جدال وقع بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، مبينة أن بلينكن رفض اشتراط إسرائيل توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة مقابل ملف الجنود الأسرى والمفقودين.